Prins Constantijn verandert naam tijdelijk in Petrushka

Prins Constantijn gaat deze week op het sociale medium LinkedIn door het leven als Petrushka. De broer van koning Willem-Alexander wil daarmee aandacht vragen voor een actie van Women Inc. en BrandedU over de ongelijke man-vrouwverdeling op de werkvloer.

Bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven zijn er meer bedrijven met een directeur die Peter heet, dan met een vrouw aan het roer, aldus initiatiefnemers. Een “schokkend feit”, vindt ‘prins Petrushka’. “Zo’n gebrek aan diversiteit aan de top zou niet mogen bestaan (…) Het wordt tijd dat hier verandering in komt.”

Voor de actie hebben bijna driehonderd vrouwen hun voornaam op LinkedIn veranderd in Peter. Uit solidariteit hebben ook enkele mannen hun naam veranderd in Petra, of zoals Constantijn in Petrushka.

De actie loopt nog tot en met vrijdag.