Prins Pieter-Christiaan traint weer voor marathon van Berlijn

Prins Pieter-Christiaan staat ook dit jaar weer aan de start van de marathon van Berlijn. De 51-jarige zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven deelt op Instagram dat hij hard aan het trainen is.

“Duurloop voor Berlijn”, schrijft hij bij beelden van zijn training. Daarop is te zien dat hij er deze week al zes trainingen op heeft zitten en in totaal 80 kilometer heeft gelopen. Ook deelt hij zijn looproute van zo’n 30 kilometer van Den Haag naar Wassenaar.

De marathon van Berlijn is dit jaar op 24 september. Het is zeker niet de eerste keer dat Pieter-Christiaan meedoet aan het evenement. Vorig jaar liep hij met een tijd van 03.26.19 een persoonlijk record. Ook liep hij negen keer de marathon van New York.