Prinsenhof Delft verwerft onbekend ‘koninklijk’ glas-in-loodraam

Museum Prinsenhof Delft heeft een tot dusver onbekend, ‘koninklijk’ glas-in-loodraam van Max Nauta uit 1936 verworven op een veiling. Op het raam is de doop in 1584 afgebeeld van Frederik Hendrik, de jongste zoon van Willem van Oranje, die hij kreeg met Louise de Coligny.

Dat heeft het museum donderdag gemeld. Na een intensieve restauratie heeft het raam vanaf donderdag een plek in de vaste collectie.

“Het raam verbeeldt een belangrijke episode uit het leven van Willem van Oranje, namelijk de doop van zijn zoon Frederik Hendrik in de Nieuwe Kerk, maar dan gezien vanuit het perspectief van de echtgenote en moeder”, stelt museumdirecteur Janelle Moerman. “Verbeeldingen van vrouwen zijn schaars in onze collectie. Met deze aankoop voegen we een portret van Louise de Coligny toe aan de collectie. Het is een lijn die we willen doorzetten naar de toekomst.”

De Nederlandse kunstenaar en glazenier Max Nauta (1896-1957) liet het raam vervaardigen bij de firma Schrier en De Ru in Haarlem. Zijn moeder en zijn vrouw, Lenie Nauta-Kettner, stond model voor de twee hofdames die achter Louise de Coligny staan.