Prinses Alexia dankbaar voor vele gelukswensen

Prinses Alexia is onder de indruk van de vele gelukswensen die ze de afgelopen weken heeft gekregen. “Veel dank voor de vele felicitaties die ik voor zowel mijn verjaardag als mijn diploma mocht ontvangen. Wow!!!”, laat de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima weten via sociale media.

Alexia vierde eind juni haar achttiende verjaardag en de vlag kon eerder deze maand weer uit omdat ze haar diploma op zak heeft. De prinses behaalde haar Internationaal Baccalaureaat aan het United World College of the Atlantic in Wales.

Komend jaar neemt Alexia een tussenjaar. “Beetje reizen, werken en van alles”, zei Alexia daarover. De prinses meldde dat er “heel veel plannen” zijn, maar er is “nog niets gepland”.