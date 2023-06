Prinses Alexia neemt tussenjaar: beetje reizen, werken

Prinses Alexia neemt komend jaar een tussenjaar. Dat vertelde zij vrijdag tijdens het persgesprek na de zomerfotosessie in Den Haag.

“Beetje reizen, werken en van alles”, zei de 18-jarige Alexia over haar tussenjaar. Volgens de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn “er heel veel plannen”, maar: “Er is nog niets gepland.”

“Lekker ongeorganiseerd”, grapte haar oudere zus Amalia (19) daarop.

Alexia rondde eind mei haar examens aan het United World College of the Atlantic in Wales nog af. De resultaten van de examens worden begin juli verwacht. Alexia studeerde sinds september 2021 in Wales.