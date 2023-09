Prinses Alexia voor het eerst aanwezig op Prinsjesdag

Prinses Alexia is dit jaar aanwezig bij het voorlezen van de Troonrede op Prinsjesdag. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat Alexia, die in juni achttien jaar werd, erbij is. De Troonrede wordt dit jaar op dinsdag 19 september in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag voorgelezen.

De tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima zal tijdens Prinsjesdag met prins Constantijn en prinses Laurentien in een rijtuig zitten. De prinses en haar oom en tante rijden in de Galaglasberline, die in de rijtoer vooraf wordt gegaan door de Glazen Koets waarin het koningspaar en prinses Amalia zullen zitten.

Voor de inmiddels 19-jarige Amalia was het vorig jaar de eerste Prinsjesdag waar ze bij aanwezig was. Als troonopvolgster is zij, als haar studie het toelaat, standaard aanwezig op Prinsjesdag. Willem-Alexander was als troonopvolger vanaf zijn achttiende verjaardag in 1985 altijd bij het voorlezen van de Troonrede. Zijn jongste broer Constantijn is er ook vrijwel altijd bij, zijn tweede broer Friso (1968-2013) was er, tot hij in 2003 zonder toestemming van de Staten-Generaal met Mabel Wisse Smit trouwde, ook af en toe.

Alexia is, na haar zus Amalia, de tweede in de lijn van troonopvolging. Sinds haar achttiende verjaardag kan Alexia officieel staatshoofd worden, mochten koning Willem-Alexander en prinses Amalia wegvallen.