Prinses Amalia mist collegedag vanwege Prinsjesdag

Prinses Amalia mist dinsdag een aantal lessen op de universiteit vanwege Prinsjesdag. De 18-jarige prinses is dit jaar voor het eerst aanwezig bij het voorlezen van de troonrede door haar vader koning Willem-Alexander.

Amalia studeert politics, psychology, law and economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam. Op het algemene rooster van de eerstejaarsstudenten staat dat zij die dag in principe van 09.00 uur tot 17.00 uur college heeft. De studententijd van Amalia wordt als een privékwestie beschouwd en daarom wordt er weinig over naar buiten gebracht.

De prinses, die in december 18 jaar werd, is dit jaar voor het eerst met haar ouders koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig op Prinsjesdag. Ze voert geen officiële taken uit. Prinsjesdag is dit jaar vanwege renovatie aan het Binnenhof en niet in de Ridderzaal, maar in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.