Prinses Amalia wordt 20 jaar

Prinses Amalia viert donderdag dat zij 20 jaar wordt. Over hoe de Prinses van Oranje haar tienerjaren vaarwel zegt, wilde de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) geen uitspraken doen, omdat de verjaardag een privéaangelegenheid betreft.

Net als in het jaar dat zij 19 werd, richtte de prinses zich ook in de afgelopen twaalf maanden primair op haar studie Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam. Hoewel zij vanwege haar studie opnieuw afzag van de uitkering waar zij als troonopvolgster recht op heeft, voerde ze toch enkele taken uit die bij haar functie van Prinses van Oranje horen.

Eind januari ging prinses Amalia samen met haar ouders koning Willem-Alexander en koningin Máxima op reis naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Tot en met 9 februari ging de prinses naar Bonaire, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba. Het bezoek stond in het teken van de kennismaking van de Prinses van Oranje met dit deel van het Koninkrijk. Samen met haar vader bezocht Amalia onder meer een voetbalacademie op Aruba. Met haar moeder leerde ze over energievoorzieningen op Saba.

Samen met prinses Beatrix reisde prinses Amalia in mei naar het Verenigd Koninkrijk voor de festiviteiten rond de kroning van koning Charles en koningin Camilla. De troonopvolgster en haar oma bezochten op de avond voorafgaand aan de kroning een receptie op Buckingham Palace. In juni stapte de prinses weer in het vliegtuig, deze keer naar Jordanië om het huwelijk van kroonprins Hussein bij te wonen.

Onofficiële bezoeken waren er ook. Samen met haar familie genoot de prinses onder meer van de Formule 1-race in Zandvoort. Ook was ze te gast bij het verjaardagsgala van de Deense prins Christian. Daar waren ook andere royals van de ‘nieuwe generatie’ aanwezig, zoals prinses Elisabeth van België, prinses Estelle van Zweden en prins Charles van Luxemburg.