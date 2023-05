Prinses Beatrix aanwezig bij opening Holland Festival

Prinses Beatrix is op donderdagavond 1 juni aanwezig bij de openingsvoorstelling van het Holland Festival in Theater Amsterdam. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekend.

Drive Your Plow Over the Bones of the Dead van Complicité is de openingsvoorstelling van het festival. Het stuk is een “sprookjesachtige eco-thriller” en is gebaseerd op het boek van Nobelprijswinnares Olga Tokarczuk. In de voorstelling komen thema’s als activisme, de relatie tussen mens en dier, mannelijkheid en de kracht van poëzie aan bod.

Het Holland Festival is een internationaal podiumkunstenfestival dat jaarlijks in Amsterdam plaatsvindt. Dit jaar wordt de 76e editie gehouden, deze vindt plaats van 1 juni tot en met 1 juli.