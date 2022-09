Prinses Beatrix bij 40-jarig jubileum Four Freedoms Awards

Prinses Beatrix woont vrijdag 14 oktober in de Koorkerk in Middelburg het jubileumevenement bij ter gelegenheid van veertig jaar Four Freedoms Awards. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag gemeld.

In de Koorkerk vond in oktober 1982 ook de eerste uitreiking plaats, waaronder die van de International Four Freedoms Award aan prinses Juliana. De afgelopen veertig jaar hebben mensen als Nelson Mandela, Malala Yousafzai, de dalai lama, Desmond Tutu en Angela Merkel een award in ontvangst mogen nemen.

Prinses Beatrix krijgt tijdens haar bezoek het eerste exemplaar van het lustrumboek uitgereikt. Tijdens het programma wordt verder teruggeblikt op de afgelopen veertig jaar. Ook wordt er vooruitgekeken.

De Four Freedoms Awards worden ieder jaar toegekend aan mannen, vrouwen en organisaties die met hun inzet en prestaties een grote toewijding tonen aan de idealen van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt. Deze hield in 1941 zijn bekende Four Freedoms-toespraak.