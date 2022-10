Prinses Beatrix doet mee met viering 75 jaar Oogfonds

Prinses Beatrix is op 10 november in Flint Theater in Amersfoort aanwezig bij het gala ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Oogfonds. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag gemeld.

Tijdens de viering geven mensen met een visuele beperking en oogspecialisten toelichting op de impact van slechtziendheid en op de ontwikkelingen in de oogheelkunde. Prinses Beatrix opent het gala en spreekt met medewerkers van het Oogfonds over actuele projecten van het fonds, medisch-wetenschappelijk oogonderzoek en de behandeling van oogziekten.

Voor alle aanwezigen die slechtziend of blind zijn, is het hele programma toegankelijk via live audiodescriptie. Een tolk beschrijft wat er te zien is op het podium en door deze extra uitleg is het programma voor mensen met een visuele beperking veel beter te volgen.

Het aantal mensen met een oogprobleem stijgt en een groot deel van het zichtverlies kan worden voorkomen door tijdige signalering, voorlichting en meer oogonderzoek. Het Oogfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen en behandelen van oogproblemen. Prinses Beatrix is sinds 1980 beschermvrouwe van het Oogfonds.