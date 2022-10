Prinses Beatrix op 14 november bij Balletgala in DeLaMar-theater

Prinses Beatrix is op 14 november in het DeLaMar-theater te vinden in Amsterdam, want dan woont de prinses het Nederlandse Balletgala bij van Stichting Dansersfonds ‘79. De voormalige koningin krijgt een paar voorstellingen te zien en is bij de uitreiking van een aantal prijzen.

Tijdens deze 24e editie is onder andere de voorstelling Rossini Cards van Mauro Bigonzetti te zien, evenals een stuk uit Raymonda van Marius Petipa. Van deze laatste voorstelling is een pas de deux te zien, wat betekent dat een dans tussen twee personen wordt getoond. De voorstelling is gemaakt door onder anderen adjunct-artistiek directeur Rachel Beaujean, aan wie het gala dit jaar is opgedragen.

Verder treden onder meer de gezelschappen Introdans, Conny Janssen Danst en Scapino Ballet Rotterdam op. Bovendien worden prijzen uitgereikt “voor veelbelovende dansers”, evenals een prijs van verdienste “aan een danser of choreograaf als blijk van lof”.

Doorgroeien

Stichting Dansersfonds ’79 is opgericht met als doel om dansers die hun carrière hebben moeten beëindigen vanwege bijvoorbeeld blessures of ouderdom financieel te steunen. Dat geldt ook voor jonge dansers, die kans maken op studiebeurzen en geldprijzen om zo door te kunnen groeien. Via onder meer het Balletgala wordt geld ingezameld.

Prinses Beatrix verscheen ook voorgaande jaren bij het Balletgala. Vorig jaar bracht ze haar zus prinses Margriet mee.