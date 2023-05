Prinses Beatrix reikt Jantje Beton Prijs uit in Leiden

Prinses Beatrix reikt op maandagmiddag 22 mei in Leiden de Jantje Beton Prijs uit. De prijs is voor de meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. De kanshebbers zijn Gouda, Nijmegen en Rijswijk.

Uit alle inzendingen stellen een vakjury en een kinderjury een top 3 samen. De uitreiking doet Beatrix samen met één van de leden uit de kinderjury. In 2021 won de gemeente Leiden, die de titel twee jaar mocht dragen.

De Jantje Beton Prijs is ontstaan in 1978 en is vijf keer uitgereikt aan individuen die zich op een speciale manier hebben ingezet voor buitenspelen. Vanaf 2021 wordt de prijs iedere twee jaar uitgereikt aan een gemeente die er alles aan doet om kinderen en jongeren zoveel mogelijk buiten te laten spelen en bewegen.

Prinses Beatrix is al tientallen jaren beschermvrouwe van Jantje Beton. De organisatie zet zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren in voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten. Kinderen en jongeren in kwetsbare (speel)posities krijgen hierbij extra aandacht.