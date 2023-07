Prinses Laurentien leert van zelfverzekerdheid dochter Eloise

Prinses Laurentien leert naar eigen zeggen veel van het zelfvertrouwen en de zelfverzekerdheid die haar oudste dochter, gravin Eloise, heeft. “Dat leer ik echt van haar”, zegt Laurentien in een donderdag verschenen afleveren van de podcast Daphne op Donderdag.

De 21-jarige Eloise is een bekend publiek figuur geworden sinds zij zich profileert via social media. Zij wordt ook wel ‘gravinfluencer’ genoemd. Bij dat publieke bestaan komen veel reacties kijken. “Iedereen vindt natuurlijk dan iets van jou”, zegt Laurentien daarover. “En zij kan echt mij aankijken en zeggen: Hè, maar die mensen kennen mij toch helemaal niet? En dan denk ik: Wauw, zo zelfverzekerd wat dat betreft zit ik niet in elkaar.” Dat heeft Laurentien van haar dochter geleerd. “Dat is zo’n goede realisatie, doe dat maar eens op je 21e.”

Ook zegt Laurentien dat ze niet het leven van haar dochter “kan leiden”. “En dat wil ik ook helemaal niet. Je kan alleen maar iemand diep vertrouwen en dat doe ik, dat doen wij allebei”, waarmee ze doelt op haar man, prins Constantijn. “Wat we met elkaar afgesproken hebben is vanuit onze verbinding, en we zijn enorm close, te kijken: ben je nog zuiver bezig? Hoe staat je kompas? En als die goed gaat, is het oké.”

Eigen vorm

Eloise is volgens haar moeder “haar eigen vorm” aan het vinden. Over het leven dat zij leidt, zegt ze: “Ze is super creatief. Ze is ook echt heel eigen. En dan vind ik dat ze het hartstikke goed doet.” Dat Laurentien zelf niet zo actief is op social media, geeft haar ook “een soort van rust”.

Onlangs was Eloise onderwerp van gesprek in ‘badpakgate’. Royaltykenner Jeroen Snel had commentaar op de gravin, die in het RTL-programma Het Perfecte Plaatje in badpak te zien was. Hij noemde dat “een grensgevalletje”. Daarop volgde een ludieke actie van BN’ers die op social media in badpak poseerden met de hashtag #magditwelvanjeroensnel. Dat vond Laurentien een goede actie. “Dan denk ik: Ja, dat is de positiviteit waar ik van houd in Nederland. Laten we onszelf niet al te serieus nemen.”