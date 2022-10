Prinses Laurentien met dochter bij première Grote Sinterklaasfilm

Prinses Laurentien en haar dochter Eloise van Oranje waren zondagochtend aanwezig bij de première van De Grote Sinterklaasfilm: Gespuis in de Speelgoedkluis in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Daarin heeft de vrouw van prins Constantijn een rolletje bemachtigd, zij is in de familiefilm te zien als zichzelf.

Regisseur Lucio Messercola verklapt alvast een beetje hoe de prinses te zien is. Hij vertelt dat het de makers leuk leek om iemand van het koningshuis in de film te krijgen. Een personage in de film denkt door geheugenverlies dat hij een koning is. “Hoe leuk is het als hij dan écht iemand van het koningshuis treft, dachten we. We hebben het gewoon voorgesteld en ze vond het hartstikke leuk om te doen. Natuurlijk leest ze een boek in de film, want ze zet zich in het echte leven in om lezen te bevorderen. Dat is hartstikke belangrijk voor kinderen. Net als films kijken,” grapt hij.

Ook andere cast- en crewleden en bekende Nederlanders kwamen met hun kinderen naar de première. Zo waren verder onder anderen Richard Groenendijk, Robert ten Brink en Jan Versteegh bij de première aanwezig. Ook Royce de Vries was aanwezig met zijn vrouw Amanda. Zij zijn samen te zien in de film. In de vorige Sinterklaasfilm verscheen Royce nog met zijn vader, Peter R. de Vries, die vaker in de films te zien is geweest.

De film is vanaf woensdag te zien in de bioscoop.