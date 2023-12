Prinses Laurentien voelde zich vroeger ‘een soort lelijk eendje’

Prinses Laurentien (57) voelde zich toen ze de leeftijd van haar dochters had ‘een soort lelijk eendje’. Dat vertelt ze in de editie van tijdschrift Nouveau die donderdag verschijnt, waarvoor ze eenmalig hoofdredacteur was.

“Ik vind het echt magisch hoe jullie in het leven staan”, zegt ze tegen haar dochters Eloise (21) en Leonore (17) in een gezamenlijk interview. “Toen ik jullie leeftijd had, voelde ik me een soort lelijk eendje. Jullie zijn zoveel zelfbewuster. Dat is geweldig!” Ook prijst Laurentien het boek De alchemist van Paulo Coelho in die context. “Dat leerde me dat je je eigen legende moet leven.”

Over hun moeder zeggen de twee dochters op hun beurt dat ze niet alleen maar serieus is. “Behalve dat je serieus bent en impact wil maken op anderen ben je ook een spontane grapjas”, zegt Leonore. “Ja mam, jij kan heel goed de slappe lach krijgen”, vult Eloise aan. “Soms heb je één woord nodig en kom je niet meer bij.”

Cadeau

Ook gaat Laurentien in haar eigen editie van Nouveau in op de eerste jaren nadat ze met prins Constantijn was getrouwd. “Dat was zeker niet altijd gemakkelijk”, zegt ze daarover. “Ik was soms best onzeker en wist me vaak geen houding te geven in een nieuwe situatie. Door gewoon door te gaan ben ik er overheen gekomen. Alle weerstand maakt je sterker. Ik leef liever in het nu en kijk naar voren.”

“Ik wil zichtbaar maken wat niet zichtbaar is”, schrijft de prinses over haar doel als hoofdredacteur in het voorwoord. “Wat een groot cadeau is het om deze feestelijke decembereditie te mogen vullen door het licht te laten schijnen op zoveel energieke en mooie mensen die de spotlight niet van nature opzoeken, laat staan krijgen. Hopelijk zetten de verhalen ook jou aan tot (extra) denken, praten of luisteren tijdens de feestdagen.”