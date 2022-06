Prinses Mabel, Koblenko en Tan bij Amsterdam Diner

Prinses Mabel, Humberto Tan en Victoria Koblenko waren zaterdagavond aanwezig bij het Amsterdam Diner, dat haar 30-jarig bestaan vierde. In totaal is 1,27 miljoen euro opgehaald met het gala, bedoeld voor onderzoek naar hiv, zorg voor mensen met hiv en aids in Oekraïne en de opsporing van hiv bij baby’s en kinderen in Kenia. Tan mocht de Amsterdam Diner Award in ontvangst nemen, een prijs die sinds 2016 wordt uitgereikt “aan personen die zich actief inzetten in de strijd tegen aids”.

Meer dan 1100 mensen waren aanwezig, het hoogste aantal bezoekers sinds de start van het gala in 1992. “Ik ben geroerd door de betrokkenheid van zoveel mensen die zich inzetten in de strijd tegen aids wereldwijd, een strijd die nog lang niet gestreden is”, zegt Brandon O’Dell, directeur van de Amsterdam Diner Foundation. “Met het opgehaalde geld kan er een gelijke behandeling geboden worden aan mensen met hiv, waar ook ter wereld.”

Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, opende de avond. De Oekraïense band Kalush Orchestra, die dit jaar het Eurovisie Songfestival won, trad op, evenals voormalig winnaar Duncan Laurence. Prinses Mabel gaf nog een speech, waarin ze pleitte “voor een aidsvrije wereld”, meldt de organisatie. Ook voegde ze een bezoek aan twee shows van Viktor & Rolf toe aan de veiling.

Belangrijke stem

Tan, die zelf zijn broer verloor aan de gevolgen van aids, kreeg de Amsterdam Diner Award “voor zijn jarenlange betrokkenheid in de strijd tegen aids”. “Hij gaf een belangrijke stem aan het verzet tegen het stigma rond aids en discriminatie van mensen met hiv,” aldus de organisatie.

Het Amsterdam Diner werd voor het eerst gehouden “toen de hiv-epidemie Nederland volop raakte”, schrijft de organisatie. Met de opbrengst door de jaren heen hebben duizenden mensen hiv-medicijnen mogen ontvangen, stelt de organisatie. Zo’n 350 vrijwilligers werken mee om het gala te organiseren.