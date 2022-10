Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven gaan naar feest in New York

Prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven zijn 18 november aanwezig bij de 41e editie van het NAF Ball in New York. Het bal wordt jaarlijks georganiseerd door de Netherland-America Foundation (NAF), waarvan prinses Margriet en haar echtgenoot beschermpaar zijn.

Ook wonen zij in New York een seminar bij over Global Health & Entrepreneurship. Diverse wetenschappers en experts spreken over het belang van samenwerking tussen de zorg en het bedrijfsleven voor de wereldgezondheid. Prinses Margriet zal hier ook een toespraak houden. Zij doet dit als erevoorzitter van de adviesraad van de masteropleiding Global Health van Maastricht University en McMaster University in Canada.

De NAF ontwikkelt tal van activiteiten op cultureel, wetenschappelijk en educatief gebied met als doel de Nederlands-Amerikaanse vriendschap te bevorderen. De opbrengsten van het NAF Ball worden gebruikt voor studiebeurzen en andere uitwisselingsprogramma’s op het terrein van onderwijs, wetenschap en cultuur.