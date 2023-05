Prinses Margriet onthult plaquette voor gesneuvelde Canadezen

Prinses Margriet heeft woensdag op de generaal-majoor Kootkazerne in Stroe een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan de Canadese militairen van de Verbindingsdienst die in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. De Verbindingsdienst is verantwoordelijk voor alle communicatieverbindingen van de strijdkrachten.

Bij de ceremonie waren een vertegenwoordiging van het Regiment Verbindingstroepen van de Koninklijke Luchtmacht en diverse Canadese (nog actief dienende) militairen aanwezig.

Tijdens de ceremonie hielden kolonel Van Loon, regimentscommandant verbindingstroepen, en brigadegeneraal Robidoux uit Canada een toespraak. Na de onthulling sprak Margriet nog met Canadese militairen en vertegenwoordigers van het Regiment Verbindingstroepen.