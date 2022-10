Prinses Margriet reikt medailles uit bij WK rolstoeltennis

Prinses Margriet is volgende maand aanwezig bij het WK rolstoeltennis in Oss. De prinses zal op de laatste dag van het kampioenschap de medailles uitreiken bij een van de finales, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekend.

Aan het toernooi, dat officieel het ITF Wheelchair Tennis Masters heet, doen ook enkele Nederlanders mee. Prinses Margriet zal voorafgaand aan de wedstrijd een aantal van hen ontmoeten.

De beste rolstoeltennissers op de wereldranglijst komen van 30 oktober tot en met 6 november in actie in sportcentrum de Rosheuvel. Naast de toernooien in het enkelspel en dubbelspel wordt er ook door quadspelers gestreden om de wereldtitel. Die sporters hebben zowel een beperking aan de armen als aan de benen.