Programma staatsbezoek Macron ongewijzigd na opgepakte betogers

Het aanhouden van twee betogers woensdagochtend tijdens een bezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) op het Amsterdam Science Park, heeft geen invloed op het programma. De onderdelen van de laatste dag van het staatsbezoek aan Nederland zijn “ongewijzigd”, laat een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) desgevraagd weten.

Macron heeft samen met koning Willem-Alexander een bezoek gebracht aan de bètafaculteit van de UvA. Bij aankomst renden een man en een vrouw op de president af terwijl ze Franse leuzen riepen. Ze zijn aangehouden wegens verstoring van de openbare orde.

De koning en de president vervolgden daarna hun bezoek en ook de rest van het programma is ongewijzigd. Of er wel extra maatregelen worden genomen wat betreft de beveiliging wil de RVD niet zeggen. “Over veiligheidsmaatregelen doen wij nooit mededelingen”, aldus een woordvoerder. Dinsdag werd ook een toespraak van Macron in Den Haag door betogers verstoord.

Koningin Máxima is woensdag samen met Macrons vrouw Brigitte op pad. Zij hebben onder meer een bezoek gebracht aan een inloopvoorziening van MIND Us, de stichting waar Máxima erevoorzitter van is en die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren. In de avond zijn het koningspaar en het presidentiële koppel onder meer in het Rijksmuseum.