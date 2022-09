Video: Queergemeenschap San Francisco geeft Máxima warm welkom

De queer-gemeenschap van San Francisco heeft koningin Máxima woensdag hartelijk welkom geheten in de wijk Castro. De koningin bezoekt in de wijk onder meer het GLBT Historical Society Museum, waar de geschiedenis van de Amerikaanse lhbti’s is gedocumenteerd. Het is het eerste grote programmaonderdeel van haar werkbezoek aan de Verenigde Staten.

Op de pui van een theater in Castro stond de tekst “Warm welcome to one more queen in Castro!” te lezen. De straten van Castro zijn versierd met regenboogvlaggen. Bij aankomst in Castro werd Máxima verwelkomd door tientallen bewoners van de wijk, velen met een Nederlands vlaggetje in de hand.

Máxima, gekleed in een roze ensemble, nam kort de tijd om de wachtende fans te begroeten. Meerdere mensen riepen haar toe koning Willem-Alexander beterschap te wensen. De koning reist niet mee vanwege een longontsteking. Máxima bedankte de aanwezigen voor hun gelukwensen en meldde dat het beter gaat met haar echtgenoot. “Hij doet jullie allemaal de groeten”, voegde zij daar nog aan toe.

Voordat Máxima naar Castro afreisde, hees zij op het balkon van het stadhuis van San Francisco de Nederlandse vlag. Zij deed dit samen met burgemeester London Breed.