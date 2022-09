Raymi Sambo wil dat koning zelf excuses voor slavernij maakt

Raymi Sambo zou het goed vinden als niet alleen de regering, maar ook koning Willem-Alexander excuses maakt voor de Nederlandse rol in het slavernijverleden. Dat stelde de acteur, die momenteel een voorstelling speelt over dit onderwerp, maandag op NPO Radio 1.

“Ik denk dat het goed is als, nadat het gebeurd is door de regering, ook de koning het moet doen”, aldus Sambo. “Het koningshuis heeft een rijk verleden met slavernij. Ze hebben zelf slaven gehad. En hij is toch onze oppervader. De koning moet dat doen, dat zou mooi zijn.”

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme riep het kabinet onlangs met klem op om werk te maken van formele excuses voor het slavernijverleden. Premier Mark Rutte zei eerder te verwachten later dit jaar “een volgende stap” te maken in dit proces. Koning Willem-Alexander leek in zijn Troonrede ook voor te sorteren op excuses in juli 2023, als 150 jaar afschaffing van de slavernij in Nederland wordt gevierd. Formeel werd de slavernij in Nederland in 1863 afgeschaft. Maar veel tot slaaf gemaakten moesten nog tien jaar doorwerken op de plantages onder “speciaal toezicht” van de Nederlandse staat. Pas in 1873, dus tien jaar later, waren alle tot slaaf gemaakten daadwerkelijk vrij.

In de voorstelling Ik zeg toch sorry reflecteert Sambo met een aantal andere acteurs op de trend dat steeds meer gemeenten en organisaties openlijk excuses aanbieden voor het slavernijverleden of hun eigen rol in deze periode laten onderzoeken. De acteurs spelen op het podium de afschaffing van de slavernij in 1863 na. Ondertussen delen de acteurs met het publiek hoe zij zich verhouden tot dit onderwerp en hoeveel invloed het slavernijverleden nog heeft op hun huidige leven.

De voorstelling is tot het eind van dit jaar door het hele land te zien.