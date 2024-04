Regisseur Máxima: boeiend om verhaal vanuit Máxima te vertellen

De afleveringen van de nieuwe dramaserie Máxima, die maandagavond in première gaat in Tuschinski, worden voorafgegaan door een disclaimer. Want hoewel het verhaal van de jonge Máxima dankzij het getailleerde boek van Marcia Luyten – waar het op is gebaseerd – behoorlijk waarheidsgetrouw is, is het hier en daar wel gedramatiseerd. “Het is heel belangrijk dat je dat zuiver houdt. Het gaat grotendeels over mensen die er nog zijn”, zegt Saskia Diesing, die samen met Joosje Duk en Iván López Núñez de regie voor de serie deed, tegen het ANP.

Bij het grote publiek is het levensverhaal van koningin Máxima bekend. De geboren Argentijnse werkte als bankier in New York, ontmoette de toenmalige prins Willem-Alexander in Sevilla en werd op 28-jarige leeftijd aan Nederland voorgesteld als de toekomstige koningin. Naar de details deed Luyten voor haar boek uitgebreid research. Ze sprak met familie, vrienden en collega’s van Máxima. Voor de serie deden de makers nog aanvullend onderzoek, vertelt de regisseur. Naar precieze details van bijvoorbeeld gesprekken, is het desondanks gissen. “Dat is de verbeeldingskracht van de schrijvers”, lacht Diesing.

Romantische scène

Dat voorstellingsvermogen van de makers is goed te zien tijdens een van de scènes in de eerste aflevering, die vanaf 20 april bij Videoland te zien is. Máxima (Delfina Chaves) en Willem-Alexander (Martijn Lakemeier) belanden dan na een gezellige avond in New York met elkaar in bed. “We hebben geprobeerd dat respectvol en consciëntieus in beeld te brengen, en vooral niet op de sensatie te gaan zitten”, zegt Diesing. “Het is een romantische scène geworden. Je ziet: dit is de eerste keer, superspannend ook voor ze.”

Waar de hoofdpersonen soms net als gewone mensen zijn, is het toch dat koninklijke randje dat het verhaal van Máxima zo geschikt maakt voor een serie, denkt Diesing. “Het blijft dat sprookje, die fairytale over een jonge vrouw die niks met royalty te maken had, maar iemand trouwt aan een oud Europees hof.”

Máxima’s perspectief maakt het extra boeiend, meent Diesing. “Er is in de aanloop naar haar huwelijk zó veel over haar gezegd en geschreven, en ze kon maar mondjesmaat reageren. Dat moet ze als heftig hebben ervaren. Doordat we zo in haar perspectief zijn gekropen, denk je vaak: wat moet dat een emotionele rollercoaster zijn geweest.”