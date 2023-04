Relatief veel vrouwen krijgen een lintje

Relatief veel vrouwen hebben dit jaar een koninklijke onderscheiding gekregen tijdens de lintjesregen. Onder de 2832 gedecoreerden zijn 1032 vrouwen, wat neerkomt op 36,4 procent. Dat is het hoogste percentage van de afgelopen jaren.

Het percentage gedecoreerde vrouwen loopt de laatste jaren beetje bij beetje op. In 2019 kregen vrouwen 34,99 procent van de lintjes, in 2020 35,01 procent, in 2021 35,33 procent en vorig jaar 36,13 procent.

Vrouwen krijgen naar verhouding vaker de laagste onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Die gaat vooral naar mensen die in hun eigen woonplaats veel vrijwilligerswerk doen. Van alle vrouwen die dit jaar zijn onderscheiden, kreeg bijna 89 procent dat lintje. Bij de mannen gaat het om 80 procent.

Mannen worden juist relatief vaak benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, een stapje hoger. Die onderscheiding is bestemd voor “verdiensten met een regionale of zelfs landelijke uitstraling en betekenis”. Zo’n 18,6 procent van de mannen en 10,3 procent van de vrouwen ontvingen dat lintje.