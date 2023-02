Republikeins protest tegen viering Koningsdag in Rotterdam

De antimonarchistische vereniging Republiek gaat op donderdag 27 april betogen tegen de viering van Koningsdag in Rotterdam. De anti-monarchisten willen dat doen op het moment dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima de stad bezoeken.

De vereniging noemt de viering bij monde van voorzitter Floris Müller geldverspilling. “Dit wordt de duurste Koningsdag in de armste stad van Nederland. De havenstad is al jarenlang de armste gemeente van Nederland, ruim 15 procent van de inwoners leeft onder de armoedegrens.” De kosten van Koningsdag in Rotterdam bedragen volgens een schatting van de gemeente zo’n 4 miljoen euro.

De keuze voor Rotterdam vindt Müller bovendien ondoordacht. “Nou hebben wij republikeinen sowieso weinig met een feest voor het staatshoofd, maar de keuze voor Koningsdag in Rotterdam is extra wrang omdat de kosten hier meer dan waar dan ook gevoeld worden.”

Thema

Het thema van de Koningsdag “We zijn allemaal Kings & Queens”, noemt Republiek bespottelijk. “We hebben een ongekozen familie als staatshoofd die jaarlijks miljoenen aan belastinggeld ontvangt en een bevolking die meer dan ooit problemen heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Die laatsten zijn en voelen zich op geen enkele manier bevoorrecht”, aldus Müller.

De demonstranten willen op meerdere plaatsen langs de route staan en onder meer een gedicht van een bekende Rotterdammer over de geldverspilling van de koning ten gehore brengen.

Republiek verwacht dat zeker 300 mensen naar Rotterdam zullen komen voor het protest. Tijdens afgelopen Koningsdag in Maastricht kwamen zo’n 150 antimonarchisten af op de demonstratie.