Route van Koningsdag in Rotterdam bekendgemaakt

De gemeente Rotterdam heeft bekendgemaakt welke route de koninklijke familie dit jaar gaat lopen op Koningsdag. De route van de koninklijke familie start donderdag 27 april om 11.00 uur in de Afrikaanderwijk en gaat daarna onder meer per watertaxi verder over de Maas langs het schip SS Rotterdam.

Het gedeelte over het water eindigt bij de trappen voor Plein 1940 bij het oorlogsmonument De verwoeste stad, van kunstenaar Ossip Zadkine. Op het Binnenrotteplein volgt daarna een verjaardagsfeest dat tot vijf uur duurt. Welke artiesten optreden wordt samen met het volledige programma op 30 maart bekendgemaakt.

De route, zonder de oversteek op de Maas, is een kilometer lang. Zoals gebruikelijk op Koningsdag houdt het gezelschap op diverse plaatsen langs de wandelroute stil. De tocht zal in zo’n twee uur worden afgelegd en wordt traditiegetrouw uitgezonden door de NOS.