Schilderij Prins Bernhard sr. binnenkort geveild

Een landschap dat door wijlen prins Bernhard werd geschilderd, wordt binnenkort geveild via het platform Kunstveiling.nl. Op het werk is de poel voor zijn verblijf in het Luangwa Valley Park in Zambia te zien, zo valt te lezen in een brief die bij het schilderij hoort.

Uit de brief op de achterzijde van het werk blijkt ook dat hij het schilderij zelf ‘one of my masterpieces’ noemt, en dat hij het cadeau deed aan de ontvanger tijdens kerst 1977. Het landschap wordt op maandag 17 oktober geveild met een startbod van 6000 euro.

Prins Bernhard begon in de jaren veertig met schilderen en hij gaf zijn werken regelmatig weg aan vrienden of schonk ze aan een goed doel. In februari 2021 werd nog een van zijn creaties uit 1977 geveild, waarbij het schilderij na een openingsbod van 4000 euro uiteindelijk 23.575 euro opbracht.