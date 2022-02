Spaanse media: koningspaar vierde trouwdag in Andalusië

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun 20-jarig huwelijksjubileum afgelopen weekend gevierd in Spanje. Volgens Spaanse media was het koningspaar, dat sinds 2 februari 2002 is getrouwd, in de streek Andalusië. De Rijksvoorlichtingsdienst liet vorige week al weten om privacyredenen geen uitspraken te doen over de vraag hoe de koning en koningin de mijlpaal zouden vieren.

Willem-Alexander en Máxima brachten een bezoek aan meerdere steden. Zo zouden ze zaterdag in Granada zijn geweest en hebben ze overnacht in een hotel in Córdoba. In laatstgenoemde stad dineerde het koningspaar naar verluidt en werd er ook een taartje besteld, aldus de Spaanse media.

De koning en koningin bezochten zondag onder meer Sevilla. Die stad is extra bijzonder voor Willem-Alexander en Máxima omdat zij elkaar daar hebben ontmoet.