Speciaal vaasje voor 18e verjaardag prinses Alexia

Op de verjaardag van prinses Alexia komende 26 juni wordt een nieuw Oranjevaasje onthuld, dat ontworpen is door modeontwerpster Tess van Zalinge. Dat maakte glas- en kristalfabriek Royal Leerdam dinsdag bekend.

De fabriek creëert al sinds 1927 Oranjevaasjes bij belangrijke gebeurtenissen binnen het Koninklijk Huis of momenten van landsbelang. De vaasjes worden met de hand gevormd en met de mond geblazen en zijn te bestellen via de website van het bedrijf. Op 26 juni, wanneer prinses Alexia 18 jaar oud wordt, zal ook het nieuwe vaasje te bestellen zijn.

“Ik voelde me vereerd toen ik werd gevraagd om een Oranjevaasje te ontwerpen voor de 18e verjaardag van prinses Alexia”, zegt ontwerpster Tess van Zalinge. “Ik ben gestart vanuit een silhouet uit mijn Porceleyne Fles couture collectie en heb deze belijningen, verhoudingen en gelaagdheid vertaald naar het Oranjevaasje. In samenwerking met de vakmensen van Royal Leerdam Crystal is het eindresultaat een modern en modisch vaasje geworden, waar ik ontzettend trots op ben!”