Stichting Vluchteling: trots op vluchtelingen bij koningspaar

Stichting Vluchteling is trots op de vluchtelingenkinderen die dinsdagmiddag in de Griekse hoofdstad Athene de aandacht van het Nederlandse koningspaar hebben gevraagd. Het paar was aanwezig bij een concert van de kinderen. Na afloop vroegen enkelen van hen het paar om een gesprek over hun situatie, maar daar was geen tijd voor.

“Grote bewondering voor die kinderen, dwars tegen het protocol in laten ze hun wanhoop horen”, laat Stichting Vluchteling-directeur Tineke Ceelen weten aan het ANP. “Goed dat de koning en koningin nu zelf ervaren hebben hoe diep de ellende van de vluchtelingen in Griekenland is.”

Een 17-jarig meisje uit Irak vroeg koningin Máxima na afloop van het concert om een gesprek. De koningin was duidelijk aangedaan door het verzoek, maar moest vanwege de planning tot haar spijt zeggen dat er geen tijd voor was. Wel vroeg ze ambassadeur Susanna Terstal om contact op te nemen met het 17-jarige meisje. Die heeft laten weten dat ook te gaan doen.

Eerder tijdens het staatsbezoek liet Stichting Vluchteling al weten niet blij te zijn met het programma van het bezoek dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima momenteel brengen aan Griekenland. Een bezoek aan het eiland Lesbos, waar veel vluchtelingen worden opgevangen, is geschrapt. Met het huidige programma zou het koningspaar volgens Ceelen geen realistisch beeld van de situatie in het land krijgen. De directeur vond het wel een mooi initiatief dat het koningspaar naar de vluchtelingenkinderen ging die muziek leren maken, maar “dat doet de ellende van de meeste vluchtelingen geen recht”.