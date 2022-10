Uniek schilderij van prins Bernhard brengt 6900 euro op

Een landschap dat in de jaren zeventig door wijlen prins Bernhard werd geschilderd, heeft maandagavond 6900 euro opgebracht. Dat heeft een woordvoerder van Kunstveiling.nl laten weten. Er was slechts één bieding op het doek, van een particuliere verzamelaar.

“Je kan zeggen dat de interesse tegenviel”, laat de woordvoerder weten. “Maar tegelijkertijd was het heel lastig inschatten wat het animo voor het werk zou zijn. Bij reguliere kunstenaars is gemakkelijker in te schatten wat de marktwaarde van hun doeken is. Bij Bernhard komen mensen vooral op de naam af.”

Op het werk is de poel voor zijn verblijf in het Luangwa Valley Park in Zambia te zien. Uit de brief op de achterzijde van het werk blijkt ook dat hij het schilderij zelf ‘one of my masterpieces’ noemt, en dat hij het cadeau deed aan de ontvanger tijdens kerst 1977.

Prins Bernhard begon in de jaren veertig met schilderen en hij gaf zijn werken regelmatig weg aan vrienden of schonk ze aan een goed doel. In februari 2021 werd nog een van zijn creaties uit 1977 geveild, waarbij het schilderij na een openingsbod van 4000 euro uiteindelijk 23.575 euro opbracht.