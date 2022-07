Uslu bezoekt expositie in tuin van Paleis Soestdijk

Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur heeft woensdag buitenkunsttentoonstelling VOORLOPERS in het Park van Paleis Soestdijk bezocht.

De expositie bestaat uit moderne kunst van vijftien kunstenaars, waaronder een sculptuur van omgesmolten wapens en een meterslange blauwe zaadcel.

Kunstenaar Bob Hendrikx gaf Uslu uitleg over twee werken die tentoongesteld staan. De ‘Living Couch’ is een opblaasbare sculptuur ontworpen naar de vorm van een alg onder de microscoop. De sculptuur is gevuld met levende, kleurrijke algen die door toevoer van verse lucht blijven groeien en zo de lucht in het park reinigen. Verborgen in het park is er ook een ander werk van Bob Hendrikx te zien, de ‘Living Coffin’.

Paleis Soestdijk staat aan de vooravond van een grootscheepse renovatie. Tot die tijd zijn soms delen van het paleis ingericht als expositieruimte.