Van Gogh Village Museum ‘vereerd’ door bezoek Máxima

Het Van Gogh Village Museum in Nuenen is “vereerd” door het bezoek van koningin Máxima. De vorstin heeft dinsdag het vernieuwde museum in de Brabantse plaats, waar Vincent van Gogh een kwart van zijn oeuvre schilderde, officieel geopend.

Het museum is dankbaar voor de steun van de koningin. “Wij zijn zeer vereerd met het bezoek van koningin Máxima. Het is erkenning voor de tomeloze inzet van ons team van tweehonderd vrijwilligers voor het behoud van Vincents erfgoed in Nuenen”, laat directeur Simone van der Heiden weten.