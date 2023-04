Van Vollenhoven blikt terug op commando-overdracht bij luchtmacht

Pieter van Vollenhoven blikt zaterdag terug op “een mooie en bijzondere” commando-overdracht op vliegbasis Gilze-Rijen. De man van prinses Margriet haalt op Twitter een post van Defensie aan.

Vrijdag werd op vliegbasis Gilze-Rijen door luitenant-generaal Dennis Luyt het commando overgedragen aan zijn ranggenoot André Steur. Luyt was zeven jaar lang in functie. Onder zijn bewind werd de luchtmacht veel ingezet, onder meer in de strijd tegen ISIS, bij het blussen van brandhaarden in Albanië en recent bij de hulpverlening na de aardbevingen in Turkije.

“Het was een mooie en bijzonder Commando overdracht bij de Koninklijke Luchtmacht op de vliegbasis Gilze Rijen”, twittert Van Vollenhoven over de ceremonie. “Een prestatie om een Luchtmacht zo in ere te kunnen houden tentijde van forse bezuinigingen en nu wordt alles -gelukkig-weer totaal anders bezien.”