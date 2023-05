Van Vollenhoven denkt op 4 mei ook aan hoe oorlog te voorkomen

Dodenherdenking is voor Pieter van Vollenhoven niet alleen het gedenken van iedereen die tijdens een oorlog is gesneuveld. De man van prinses Margriet laat zijn gedachten ook uitgaan naar hoe oorlog voorkomen kan worden.

“Als je terecht stilstaat bij een Dodenherdenking, denk je toch automatisch ook aan alle inspanningen die nodig zijn om een oorlog te helpen voorkomen en/of een oorlog te helpen beëindigen”, schrijft Pieter bij een plaatje van een Nederlandse vlag die halfstok hangt.

De 84-jarige royal deelt zijn bericht boven een tweet van Defensiewoordvoerder Klaas Meijer. Hij vraagt zich in zijn bericht af “wat de waarde is van Dodenherdenking als je niet stil mag staan bij het feit dat er opnieuw een verschrikkelijke oorlog in Europa woedt?”