Van Vollenhoven vindt overlijden Paul van Vliet ‘groot gemis’

Pieter van Vollenhoven heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van cabaretier Paul van Vliet. “Wat een verdriet en een groot gemis”, laat de echtgenoot van prinses Margriet weten via Twitter.

“Paul leren kennen in mijn studententijd in Leiden en sindsdien zijn de contacten altijd gebleven. Hij trad in het Figi theater nog op ter ere van mijn 80ste verj!”, schrijft de inmiddels 83-jarige Van Vollenhoven.

Van Vliet overleed dinsdag op 87-jarige leeftijd na een kort ziekbed.