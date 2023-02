Van Vollenhoven vond dansvoorstelling voor Margriet erg geslaagd

Pieter van Vollenhoven vond de dansvoorstelling woensdagavond, waarbij de tachtigste verjaardag van zijn vrouw prinses Margriet nogmaals werd gevierd, “buitengewoon geslaagd”. Dat schrijft Van Vollenhoven donderdag op Twitter. Samen met een groot deel van de koninklijke familie waren de prinses en haar man aanwezig bij de voorstelling Carmen.maquia van dansgezelschap Introdans in Apeldoorn.

“Het was een buitengewoon geslaagde bijeenkomst ter ere vd verjaardag van de Prinses met als hoogtepunt “Introdans”. Een unieke groep van talentvolle dansers”, aldus Van Vollenhoven, die in de tweet ook een video deelt. Daarop is te zien dat hij samen met Margriet, die eigenlijk al bijna een maand geleden 80 jaar werd, uit de auto stapt.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prins Constantijn en prinses Laurentien waren van de partij. Ook de kinderen van Van Vollenhoven en de prinses, prins Maurits, prins Bernhard, prins Pieter-Christiaan en prins Floris, waren met hun echtgenoten en kinderen aanwezig. Ook Margriets oudere zus prinses Irene was met dochter prinses Margarita naar Apeldoorn gekomen. Prinses Beatrix was er niet bij.