Vereniging de Republikein verliest rechtszaak over macht koning

Vereniging de Republiek (voorheen het Republikeins genootschap) en uitgeverij De Republikein hebben hun rechtszaak tegen de Staat en de koning verloren. De partijen wilden “de macht” van de koning in de rechtspraak inperken, maar de rechtbank in Den Haag heeft de vorderingen woensdag afgewezen.

De positie die de koning zou hebben in de rechtspraak is de republikeinen “een doorn in het oog”, betoogden zij tijdens de behandeling van de civiele zaak december vorig jaar. Volgens hen gaat het in tegen het Europees recht op een eerlijk en onafhankelijk juridisch proces.

De rechtbank wijst echter alle vorderingen af. “Volgens Republiek is er in alle civiele rechtszaken waarin de koning partij is geen sprake van een eerlijk proces, maar dat is te kort door de bocht en is ook niet gebleken”, aldus de rechter. “Of er sprake is van een eerlijk proces hangt af van de concrete omstandigheden van het geval en dat moet per geval beoordeeld worden.”

Tijdens de behandeling van de zaak werd ook het portret van de koning dat in iedere rechtszaal hangt, besproken. “Dat de koning als staatshoofd bepaalde bevoegdheden heeft, dat er bijzondere procedures gelden en dat er tradities rond de koning zijn – zoals het portret van de koning in zittingszalen – betekent niet dat het recht op een eerlijke behandeling van de zaak door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht wordt geschonden in elke zaak waarin de koning partij is”, aldus de rechtbank.