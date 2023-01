Zien: Verjaardag Beatrix wordt bij thuiskomst Oranjes nogmaals gevierd

Koning Willem-Alexander, die de verjaardag van zijn moeder prinses Beatrix mist vanwege zijn bezoek aan de Cariben, gaat die bij thuiskomst nog een keer vieren. De voormalige koningin is dinsdag 85 jaar geworden.

“We gaan het thuis vieren”, zei de koning dinsdag bij aankomst bij het Parke National Arikok, een beschermd gebied van 34 vierkante kilometer met veel flora en fauna. De oudste zoon van de prinses is momenteel met koningin Máxima en prinses Amalia op werkbezoek aan de Caribische eilanden. Het drietal maakt dinsdag een wandeling door het natuurgebied.

Volgens Willem-Alexander is de prinses Beatrix goed op de hoogte van de reis. “Ze volgt het uiteraard.”

De koning sprak maandag nog over de verjaardag van zijn moeder tijdens zijn bezoek aan de Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes in Oranjestad. Zij was benieuwd hoe het met prinses Beatrix gaat, die regelmatig in het land is geweest. “Het gaat goed met haar”, antwoordde de koning, waarop hij aangaf dat prinses Beatrix dinsdag jarig is.