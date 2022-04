Vrienden van Fernando dachten dat bezoek Máxima 1 aprilgrap was

De vrienden van FunX-dj Fernando Halman dachten dat hij een 1 aprilgrap maakte toen hij zei dat koningin Máxima bij hem in de uitzending zou zitten. Dat bekende hij vrijdag in zijn ochtendshow Start! tijdens het bezoek van Máxima.

“Toen we dit bezoek een paar dagen geleden aankondigden, kreeg ik echt tientallen appjes van mensen die riepen: haha, dat is een 1 aprilgrap! Daar trappen we niet in! En moet je nu eens zien!” Máxima was te gast in de uitzending om te praten over verantwoord omgaan met geld. Zij deed dit in het kader van de Week van het Geld die momenteel plaatsvindt.

Fernando deelde met de koningin dat zijn moeder hem altijd heel streng heeft geleerd goed met geld om te gaan. “Mijn ouders waren ook heel streng voor mij op dat gebied”, aldus Máxima. “We weten uit onderzoek dat het heel belangrijk is dat ouders daarin een goed voorbeeld geven. Dat kan voorkomen dat kinderen later op dat gebied problemen ervaren.”

Balans

De FunX-coryfee vertelde de koningin ook dat hij het lastig vindt om zijn eigen zoontje daarin een goede balans mee te geven. “Hij zegt vaak: papa is rijk. Ik zeg dan heel helder: nee, dat is papa niet. Ook al hebben wij meer te besteden dan andere mensen.” Máxima prees de dj om deze aanpak: “Het is heel belangrijk dat ouders consequent zijn daarin. Je moet kinderen duidelijk maken dat het gevolgen heeft als geld op is.”

