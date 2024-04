Waarschijnlijk fris lenteweer op Koningsdag

Het wordt op Koningsdag waarschijnlijk iets frisser dan normaal. Uit de eerste voorzichtige verwachtingen van Weeronline valt nog niet op te maken of het daarbij ook droog blijft.

Volgens het weerbureau zijn er berekeningen die op Koningsdag een temperatuur tussen de 15 en 18 graden laten zien, maar andere berekeningen komen uit op nog geen 10 graden. De temperatuur ligt eind april normaal gesproken tussen de 13 en 16 graden. De koudste koninklijke feestdag was in 1970, toen het kwik niet boven de 8,6 graden uitkwam. Het warmst werd het met bijna 27 graden in 1993.

In de week voor Koningsdag is het wisselvallig met een mix van zon, wolken en buien. “Of deze buien ook precies tijdens de verjaardag van onze koning overtrekken is nu nog niet te zeggen”, aldus Weeronline.