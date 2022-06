Willem-Alexander attendeerde Amalia op studie PPLE

Het was koning Willem-Alexander die zijn dochter ergens halverwege het afgelopen jaar wees op Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE), de studie waar prinses Amalia in september mee begint aan de Universiteit van Amsterdam. Dat verklapte de koning vrijdag tijdens het persgesprek na afloop van de jaarlijkse zomerfotosessie, dit jaar op Paleis Noordeinde in Den Haag.

“Ik kreeg op een gegeven moment halverwege mijn tussenjaar PPLE doorgestuurd van: goh, kijk hier eens naar, zou dat niet wat voor je zijn?”, vertelde Amalia over hoe ze bij PPLE gekomen was. “Ik vond het gelijk een heel mooie studie. Ook zeker omdat je met die vier vakken eigenlijk naar alle wereldproblemen kan kijken. Bovendien hadden alle vier de vakken mijn interesse.”

Op de vraag wie haar erop attendeerde, gaf ze lachend een schuine knik naar links, waar haar vader stond. Die vertelde vervolgens dat hij de studie een tijd geleden al eens had gezien en toen al dacht dat hij een dergelijke studie vroeger zelf ook graag gegaan had. “Het is de beste studie voor generalisten. Helaas bestond het nog niet in mijn tijd”, zei de koning, die zelf geschiedenis studeerde in Leiden. De koning zei ook blij te zijn dat Amalia zich op eigen kracht door de selectierondes voor de studie heeft gewerkt. “Ik ben er heel trots op dat ze dat gedaan heeft”.

Het was vrijdag voor het eerst dat de Prinses van Oranje deelnam aan het persgesprek na afloop van de jaarlijkse fotosessie van het koninklijk gezin.