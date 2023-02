Willem-Alexander bezoekt Nederlandse militairen in Litouwen

Koning Willem-Alexander brengt dinsdag een bezoek aan Nederlandse militairen in de stad Pabradė in Litouwen. De militairen maken deel uit van de NAVO Enhanced Forward Presence, dat als doel heeft de Europese Oostflank te beschermen en indien nodig verdedigen. De koning gaat deelnemen aan een oefening en zal in gesprek gaan met de troepen.

Het bezoek van de koning begint met een briefing op de Pabradė Training Area. Die wordt gegeven door de Nederlandse Senior National Representative luitenant-kolonel Roberto Werker. Vervolgens doet hij mee aan een Field Training Exercise.

Daarna zal de koning in gesprek gaan met de Nederlandse militairen. De koning wordt tijdens het bezoek vergezeld door luitenant-generaal Martin Wijnen, commandant Landstrijdkrachten.

Na zijn bezoek aan de militairen gaat Willem-Alexander naar het presidentieel paleis in hoofdstad Vilnius, waar hij een bezoek brengt aan de Litouwse president Gitanas Nausėda.