Willem-Alexander dankt politievrijwilligers voor ‘prachtige werk’

Koning Willem-Alexander was woensdag in Utrecht aanwezig bij de viering van 75 jaar politievrijwilligers. De koning bedankte in een toespraak alle aanwezigen en hun collega’s voor hun inzet. Alle politievrijwilligers helpen volgens hem mee om Nederland veilig te houden.

De koning vond het “geweldig” om deze dag samen te beleven, zei hij aan het begin van zijn toespraak. Hij stond stil bij de invloed op het persoonlijke leven van alle vrijwilligers, die dit naast hun werk of bijvoorbeeld tijdens hun pensioen doen. Dat zij hun vrije tijd in politiewerk steken vindt hij geweldig. Politiewerk is uitdagend en eist veel van je, stelde hij. “Blijf gezond en veilig’, riep hij alle vrijwilligers op, “en geniet ook vooral van uw prachtige, betekenisvolle werk”.

Ook minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) hield een speech, waarin ze vertelde zelf ook bijna politievrijwilliger te zijn geworden. Een telefoontje van premier Mark Rutte met de vraag of ze minister wilde worden hield haar echter tegen, vertelde ze, omdat ze als justitieminister dan over zichzelf zou gaan. “Ik heb de politievrijwilligers heel hoog zitten. Mijn boodschap is eenvoudig: op naar de volgende 75 jaar.”

Tijdens de viering was aandacht voor het werk van de circa 2600 politievrijwilligers. Deze vrijwilligers werken met beroepscollega’s samen en ondersteunen de politie op allerlei vlakken, zoals bij de inzet op straat, bij cybersecurity en bij forensische opsporing. In totaal zijn tweehonderd vrijwilligers, die werken bij de tien eenheden van de politie, bij de viering aanwezig. Aan het einde van het bezoek sprak Willem-Alexander met enkele vrijwilligers. Radio-dj Rob van Someren, die ook politievrijwilliger is, praatte de middag aan elkaar. Hij was ‘trots’ dat de koning tijd heeft vrijgemaakt voor dit bezoek.