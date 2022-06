Willem-Alexander en gezin poseren in Paleis Noordeinde

Willem-Alexander, Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane hebben vrijdag in Paleis Noordeinde geposeerd voor de jaarlijkse zomerfotosessie. De locatie was vanwege de slechte weersvoorspellingen verplaatst van het strand naar het paleis.

Het koninklijk gezin kwam enkele minuten voor 14.00 uur aan bij Paleis Noordeinde. Daar gingen ze de trap op naar de achtervestibule waar zo’n honderd leden van de Nederlandse pers op hen wachtten.

De sessie begon met een gezinsfoto. Daarbij viel duidelijk op dat de prinsessen inmiddels allemaal even lang zijn als hun moeder Máxima. Al droegen de vrouwen wel allemaal schoenen met hakken of sleehakken. Als Amalia en Willem-Alexander daarna samen op de foto gaan, zegt de koning dat ze nog altijd niet langer is dan hij. Al scheelt het, als de prinses zoals nu hoge hakken draagt, slecht enkele centimeters.

“Nog meer wensen?”, vraagt de koning lachend, waarna de prinsessen allemaal nog eventjes alleen poseren voor de fotografen en cameraploegen. Na tien minuten vertrekken ze weer naar beneden, waar ze op verzoek van de fotojournalisten nog even op de trap poseren.