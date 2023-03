Video: Willem-Alexander en Máxima bekijken Kasteel van Bratislava

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die een driedaags staatsbezoek brengen aan Slowakije, hebben woensdag het Kasteel van Bratislava bekeken. Momenteel bevinden zich hierin het Slowaaks Nationaal Museum en officiële ontvangstruimten van de regering.

Het koningspaar poseerde op de stoep van het kasteel voor de meegereisde pers. “Mogen we ook even kijken?”, vroeg Willem-Alexander voordat hij en de koningin plaatsnamen voor de korte fotosessie.

Het gezelschap ging daarna het kasteel binnen voor het Business Forum. Daar werden zij ontvangen door de Slowaakse president Zuzana Caputova en minister Rastislav Kacer van Buitenlandse Zaken. De koning en koningin gaan tijdens het Business Forum, dat als thema The Future Is Now heeft, in gesprek met Nederlandse en Slowaakse ondernemers. Zij gaan het onder meer hebben over circulaire economie, gezondheidszorg en de wederopbouw van Oekraïne.

In september 1992 werd in het Kasteel van Bratislava de grondwet getekend nadat besloten werd dat Slowakije onafhankelijk zou worden. De Slowaakse Republiek bestaat nu dertig jaar, een van de redenen dat het staatsbezoek plaatsvindt.