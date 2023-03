Willem-Alexander en Máxima bekijken natuurgebied Slowakije

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdag tijdens een bezoek aan het Nationaal Park Tatra meer gehoord over de biodiversiteit en het natuurbehoud van het gebied. Het uitstapje vormt de laatste activiteit van het driedaagse staatsbezoek van het koningspaar aan Slowakije.

De koning, koningin en president Zuzana Caputova kregen langs een beekje uitleg over het, momenteel besneeuwde, natuurgebied. De koningin had voor de gelegenheid platte schoenen aangetrokken. Omdat het tijdens het bezoek aan de natuur nogal regende, liep het koningspaar onder een paraplu.

Tijdens het driedaagse staatsbezoek, dat onder meer werd georganiseerd vanwege het dertigjarig bestaan van de Republiek Slowakije, stonden onder meer de thema’s gendergelijkheid, persvrijheid en -veiligheid, circulaire economie en de oorlog in Oekraïne centraal. Zowel de koning als president Caputova benoemde de gedeelde waarden tussen beide landen, zoals democratie en persvrijheid, en spraken gedurende deze drie dagen van een fijn bezoek. Het is het eerste staatsbezoek van het koningspaar aan het land; in 2007 bezocht toenmalig koningin Beatrix het land al wel.