Video: Willem-Alexander en Máxima ontvangen door Carl Gustaf en Silvia

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdag door koning Carl Gustaf en koningin Silvia ontvangen in Zweden. Het Nederlandse koningspaar landde eerder op de dag de luchthaven van Stockholm voor een driedaags bezoek aan het Scandinavische land. Hier werden zij opgewacht door kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel.

De ontvangst met Carl Gustaf en Silvia vond plaats bij de koninklijke stallen van het paleis in de Zweedse hoofdstad. Vanaf daar reden de koningsparen naar de ingang van het paleis, waar de officiële ontvangst was. Hier werden de royals opgewacht door de Nederlandse gemeenschap in Zweden.

Kinderen met vlaggetjes van een Nederlandse school verwelkomden de koning en co. Willem-Alexander zwaaide vanuit zijn koets vrolijk naar de enthousiast gillende menigte. Het Wilhelmus werd gespeeld en de koning inspecteerde op het plein de erewacht. Toen de koninginnen ook gearriveerd waren, ging het koninklijke gezelschap naar binnen.