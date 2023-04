Willem-Alexander is dol op YouTube en lacht om LuckyTV-filmpjes

Koning Willem-Alexander surft in zijn vrije tijd graag naar YouTube. Hij gebruikt de videowebsite “voor alles” wat hij nodig heeft. “Ik gebruik YouTube voor elke gebruiksaanwijzing”, zegt Willem-Alexander in de podcast Door de ogen van de Koning. “Het maakt niet uit wat je nodig hebt: je kan het altijd op YouTube vinden.”

Als voorbeeld noemt de koning tutorials over golfen. “Ik ben een vrij fanatiek golfer geworden in de pandemie, want dat was een van de dingen die je wel kon blijven doen. Als je je golfswing wil verpesten of verbeteren, allebei kan je er heel goed vinden, er zijn eindeloos veel filmpjes op YouTube over allerlei dingen.”

Ook kijkt Willem-Alexander naar video’s over stand-up peddelen, beter bekend als suppen. Hij doet dat vaak in zijn zomervakantie. “Dan kijk ik even om de techniek te bestuderen.”

De koning ziet ook weleens grappige filmpjes, die hij doorgestuurd krijgt. Ook de video’s die door de jaren heen over hem en zijn familie zijn gemaakt door LuckyTV. “Ik kan er ontzettend om lachen en m’n kinderen ook. En die laten het ook allemaal zien, die vinden het fantastisch.”

In LuckyTV voor De Wereld Draait Door werd koning ‘Willy’ regelmatig op de hak genomen, waarbij hij in plat Haags commentaar gaf op zijn eigen activiteiten. Ook koningin Máxima figureerde regelmatig, meestal hinnikend van het lachen.